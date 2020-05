Après plusieurs tentatives depuis deux ans, le PSG souhaite plus que jamais le départ de Julian Draxler.

Excellent à ses débuts au PSG, et notamment avec la sélection allemande, Julian Draxler n’a jamais réussi à trouver sa vraie place dans le collectif parisien. Et depuis deux saisons, Paris essaye de lui trouver une porte de sortie. L’hiver dernier, Leonardo lui a proposé différents projets mais Draxler a tout repoussé.

Draxler aime Paris

Même s’il ne joue pas beaucoup, Julian Draxler se sent bien à Paris et il aimerait rester. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2021, l’Allemand profite surtout d’un excellent salaire à Paris, qu’il n’aura certainement pas ailleurs. De plus, la perspective d’être libre dans un an lui plaît… Leonardo a beau vouloir le mettre dehors cet été, pour faire de la place et recruter, ça semble très compliqué.