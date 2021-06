On parle beaucoup d’une possible offre de Tottenham pour Milik et elle pourrait être difficile à refuser.

Les dirigeants de l’OM font toujours tout leur possible pour conserver Milik même si cela sera très compliqué. Milik pourrait être au centre du projet de Longoria pour la saison prochaine, mais certaines offres de premier plan pourraient être difficiles à refuser pour lui.

Une mauvaise nouvelle

On parle beaucoup en Angleterre de l’intérêt de Tottenham qui verrait en lui le remplaçant de Harry Kane. La vente de Kane pourrait rapporter plus de 150 millions d’euros et Tottenham aura donc alors largement les moyens de faire signer Milik. Cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour l’OM.