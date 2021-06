Pour gagner au plus vite la Ligue des champions, le PSG devrait logiquement faire de grosses dépenses cet été.

Les dirigeants du PSG semblent bien disposés à jouer du fait que le fair-play financier va être allégé cette année. C’est une opportunité pour QSI qui a toujours été freiné dans ses investissements au cours des dernières années à cause de cette règle et il faut donc s’attendre à de grosses dépenses.

Objectif Ligue des champions

Les rumeurs sont de plus en plus fortes autour d’un mercato de folie qui pourrait voir le PSG dépenser près de 200 millions d’euros pour se renforcer. Leonardo a carte blanche, mais ce sont bien des cadors qui sont attendus dans la capitale pour viser au plus vite la victoire en Ligue des champions.