Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, le Barça ne pourra pas se permettre de refuser une belle offre pour Dembelé…

Le FC Barcelone a des moyens très limités pour se renforcer, mais le club gère bien les choses pour le moment en parvenant à faire signer des joueurs de premier plan en fin de contrat. Néanmoins, le marché est encore loin d’être terminé et le cas de Ousmane Dembelé pourrait bien poser problème.

Une offre impossible à refuser ?

Le joueur de l’équipe de France est devenu un rouage essentiel du Barça, mais il n’a plus qu’un an de contrat. Barcelone n’a pas les moyens de lui faire une offre de premier plan pour le convaincre de rester et le club ne pourra du coup pas se permettre de refuser une belle offre.