Englué dans une situation compliquée à Naples, Milik a trouvé une porte de sortie parfaite avec l’OM. Sans pour autant envisager son avenir à Marseille…

Prêté à l’OM pour 18 millions, Milik a pu s’échapper de Naples cet hiver. Placardisé, le Polonais a eu toutes les peines du monde à sortir de ce guêpier, ses relations avec le président de Laurentiis étant plus que complexes. Mais visiblement, l’OM n’est qu’une étape pour Milik.

Retour en Italie ?

Si l’OM va pouvoir s’offrir Milik définitivement à l’issue de la saison (une clause à 8 millions d’euros + 4 millions d’euros de bonus), il y a un autre scénario possible. En effet, il y aurait un gentleman agreement entre Milik et l’OM stipulant que si un club italien transmet une offre, le Polonais est en capacité de l’accepter et l’écurie phocéenne ne s’y opposera pas. Chassé par plusieurs écuries de Serie A, Milik ne pouvait pas y aller cet hiver car Naples ne voulait pas le lâcher à un concurrent, l’attaquant marseillais pourrait retrouver l’Italie l’été prochain. L’OM n’aura alors été qu’un simple passage…