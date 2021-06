Dembelé n’a plus qu’un an de contrat et pourrait recevoir de très belles offres dans les semaines à venir.

Ousmane Dembelé a explosé au cours des derniers mois et pris une nouvelle dimension dans le championnat espagnol après avoir été très souvent critiqué notamment pour son hygiène de vie. Mais il n’a désormais plus qu’un an de contrat et ne semble pas pressé de prolonger.

Trois offres à venir ?

C’est la raison pour laquelle il pourrait bien faire ses valises cet été surtout que plusieurs clubs de premier plan commencent à s’intéresser de très près à lui. Il serait dans le viseur de Manchester United, Chelsea et la Juventus Turin. Reste à savoir si les offres seront suffisamment hautes pour lui permettre de partir à un an de la fin de son bail.