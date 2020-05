Mbaye Niang semble prêt à tout pour rejoindre l’OM, mais il va devoir se montrer patient.

On parle beaucoup du possible transfert de Mbaye Niang depuis plusieurs semaines. Le joueur a laissé entendre qu’il serait prêt à porter le maillot de l’OM et il souhaiterait quitter le Stade Rennais pour une équipe plus ambitieuse. L’OM semble lui offrir toutes ces garanties.

Il faudra être patient

Le joueur a fait de l’OM sa grande priorité, mais il est encore loin de quitter les Bretons. Pour le laisser partir, ces derniers pourraient demander plus de 20 millions d’euros. Une somme que l’OM est loin de pouvoir avoir sous le coude avant d’avoir vendu plusieurs joueurs.