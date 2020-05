La presse espagnole se délecte avec un possible transfert de Dembelé vers le PSG. Pur fantasme…

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole ne cesse de citer le nom du PSG pour un éventuel transfert de Ousmane Dembelé. Il est clair que l’attaquant champion du monde a été mis sur le marché des transferts, mais l’intérêt du PSG ne serait qu’une rumeur.

La presse espagnole…

Cette dernière serait destinée à faire grimper le prix du joueur et à faciliter son départ. Mais le PSG n’a aucune intention de le faire venir la saison prochaine même si Dembelé et Mbappé sont très proches. Paris n’a jamais contacté l’ancien joueur de Dortmund et n’a pas l’intention de le faire signer.