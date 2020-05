Draxler semblait prêt à tout pour ne pas changer de club cet été, mais il ne serait plus très loin de changer d’avis.

Le PSG fait tout son possible depuis plusieurs mois pour pousser Julian Draxler vers la sortie puisque le milieu de terrain allemand n’entre plus dans les plans de sa direction. Mais le joueur s’est longtemps accroché à son contrat et à la possibilité de partir libre en juin 2021.

Objectif Euro ?

Mais tout pourrait bien changer. Ses agents semblent avoir accepté le principe d’un transfert cet été et proposent ses services en Europe. Draxler aurait l’intention de se relancer avec le grand espoir de pouvoir faire l’Euro l’été prochain avec la sélection allemande.