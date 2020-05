L’international sénégalais Mbaye Niang souhaite rejoindre l’OM cet été.

Après avoir brillé avec le Stade Rennais, l’international sénégalais Mbaye Niang veut un nouveau défi sportif. Et le joueur a clairement ouvert la porte à l’OM il y a quelques jours au micro du CanalFootballClub. Le buteur s’est dit prêt à baisser son salaire pour signer à Marseille. Un club et une ville qui l’attire plus que ses autres prétendants…

Niang prêt à faire un effort !

Il faut dire que malgré ses 25 ans, Niang connaît déjà bien l’étranger et ne veut plus perdre de temps après plusieurs mauvais choix de carrière. Niang s’est relancé à Rennes et ne veut pas tout gâcher en rejoignant un club de seconde zone en Angleterre. L’OM est parfait à ses yeux, car cela lui permettra de jouer la Ligue des Champions sous les ordres d’un grand coach et dans la ville se femme. Avant d’aller frapper à la porte d’un très grand club ? Certainement.