Newcastle fait son possible pour faire signer Kamara, mais le joueur pourrait bien refuser une telle offre.

Boubacar Kamara n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille et il a déjà refusé plusieurs offres de prolongation. Les dirigeants phocéens aimeraient le vendre pour ne pas le voir partir libre en juin prochain, mais il faut reconnaître que les offres ne se bousculent pas.

Il pourrait refuser

La seule offre sérieuse vient bien de Newcastle et elle serait de 15 millions d’euros. Mais le joueur peut-il accepter de rejoindre un club anglais de seconde zone alors que des offres bien plus prestigieuses arriveront sans doute quand il sera libre. Kamara pourrait bien refuser les approches de Newcastle.