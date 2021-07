Si Newcastle a transmis une première offre à l’OM pour Kamara, les négociations n’en sont qu’à leur début.

Boubacar Kamara ne manque pas de prétendant. Mais jusqu’à présent, l’OM n’avait pas reçu d’offre concrète. C’est chose faite avec Newcastle, qui propose 8 millions d’euros. C’est peu, au regard du talent du Marseillais. Mais cette proposition a le mérite de lancer les négociations.

L’OM veut 15 M€

Pour Kamara, l’OM veut 15 millions d’euros. Il ne reste plus qu’une seule année de contrat au Marseillais, impossible d’envisager beaucoup plus. Newcastle a lancé les hostilités, il faut à présent discuter et négocier à la hausse. Le Milan AC, Arsenal ou encore la Lazio Rome pourraient également débarquer.