Le milieu de terrain de l’OM pourrait finalement rejoindre Newcastle cet été.

Du côté de l’Olympique de Marseille, une vente de Boubacar Kamara a clairement été programmée pour cet été. Le transfert du milieu de terrain semble essentiel pour mettre à flot les finances du club. Mais alors que les pistes Milan AC, Chelsea ou encore Liverpool ont souvent été évoquées ces derniers mois, Kamara pourrait rejoindre un club d’un autre calibre…

Kamara à Newcastle ?

Selon la presse anglaise, Newcastle se montre de plus en plus intéressé par le joueur de l’OM. Face à l’attentisme des autres clubs, les Magpies pourraient dégaîner une offre et surprendre tous les autres clubs. Compte tenu du contexte, l’OM ne devrait pas hésiter longuement si un club propose plus de 15 millions d’euros.