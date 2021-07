Les dirigeants de la Juventus ne perdent pas de temps pour le recrutement de Moise Kean.

Depuis plusieurs semaines, Leonardo tente de faire revenir Moise Kean au PSG. L’attaquant italien aimerait revenir après son prêt réussi, mais Everton ne veut plus entendre parler d’un prêt. Leonardo espère que le temps jouera en sa faveur. Mais un autre club est en train de le distancer…

Kean de retour à Turin ?

Il s’agit de la Juventus qui continue de courtiser son ancien joueur. Les dirigeants italiens et leur entraîneur Massimiliano Allegri veulent faire revenir Kean à Turin cet été et ne seraient plus loin d’un accord avec Everton.