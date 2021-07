Le PSG veut faire signer Paul Pogba et Leonardo aurait transmis une très belle offre de transfert pour sa dernière année de contrat.

Leonardo semble vouloir tout mettre en œuvre pour faire signer Pogba au PSG et il compte pour cela sur les excellentes relations qu’il entretient avec l’agent du joueur, Mino Raiola. Pogba n’a plus qu’un an de contrat et Paris est donc en position de force pour négocier l’indemnité de transfert.

Une très belle offre

Leonardo a fait une offre de 40 millions d’euros avec 20 millions d’euros supplémentaires liés à des bonus. Une très belle offre pour le joueur de l’équipe de France compte tenu de sa situation contractuelle et alors que peu de clubs ont les moyens de lui offrir un salaire de 18 millions par an.