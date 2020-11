Tout le monde du côté de l’OM semble déjà persuadé qu’il va falloir lever l’option d’achat de Cuisance. Mais il va falloir trouver l’argent.

Les dirigeants de l’OM ont fait un beau coup en obtenant le prêt de Cuisance et le joueur n’a pas tardé à montrer l’étendue de son talent. Il s’est imposé très rapidement et plus personne ne doute déjà du fait qu’il va falloir lever son option d’achat en fin de saison.

Il va falloir vendre

C’est une grosse dépense qu’il faut donc préparer puisque l’option d’achat de l’ancien joueur du Bayern Munich est tout de même de 18 millions d’euros. Il va falloir faire quelques belles ventes pour pouvoir le conserver avant le mois de juin prochain.