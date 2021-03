Sampaoli semble déjà convaincu qu’il faut conserver Cuisance à l’issue de son prêt et donc accepter de payer 15 millions.

Beaucoup de choses vont changer dans les mois à venir sous la baguette de Sampaoli et un joueur commence déjà à en sentir les effets. Cuisance était dans une situation délicate sous Villas Boas, mais il a retrouvé des couleurs dès la signature du nouveau coach. L’OM ne souhaitait pas lever son option d’achat.

Comme Bielsa

Mais Cuisance a déjà endossé le rôle du sauveur pour les débuts de Sampaoli et ce dernier apprécie beaucoup son profil. On se souvient que Bielsa avait fait tout son possible pour attirer Cuisance à Leeds l’été dernier et Sampaoli est un disciple de Bielsa. Pour le garder, l’OM devra payer 15 millions.