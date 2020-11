Leonardo va bien tenter sa chance pour Leo Messi et cela pourrait rendre les dirigeants catalans fous.

Le FC Barcelone n’a toujours pas abandonné l’idée de convaincre Leo Messi de prolonger son contrat. Le génie argentin sera libre de tout engagement en juin prochain et semble prêt à faire ses valises pour signer un dernier très gros contrat. Mais le Barça va essayer de le convaincre jusqu’au bout.

Leonardo va tenter

Néanmoins, les Catalans savent que plus les offres vont se multiplier et plus il sera difficile de convaincre Messi. Leonardo envisage bien de lui transmettre un contrat de folie et cela ne fait qu’agacer les dirigeants catalans qui sont contraints d’entrer dans les enchères.