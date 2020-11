Malgré la situation contractuelle de Lionel Messi, Paris a peu de chances de l’attirer.

Sous contrat jusqu’en fin de saison, Lionel Messi ne souhaite toujours pas prolonger, malgré la démission du président Bartomeu. Les chances de voir l’Argentin quitter le Barça semblent de plus en plus grandes. Les plus grands clubs du monde sont à l’affût. Paris rêve toujours de recruter la star argentine.

Guardiola est un sérieux rival

Mais les chances du PSG sont en réalité très minces. S’il doit quitter le Barça (ce qui est loin d’être fait), Messi se laissera certainement tenter par la perspective de retrouver Pep Guardiola du côté de Manchester City. Les observateurs assurent que Messi voudrait retravailler avec son ancien manager avant d’arrêter sa carrière. Malgré ses millions, le PSG ne semble pas être en mesure de rivaliser avec le technicien catalan et Manchester City qui pourraient d’ailleurs offrir à Messi la possibilité de rejoindre la MLS dans le futur via sa filiale de New York. Comme le souhaite l’Argentin.