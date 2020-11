C’est la polémique du week-end du côté du PSG. Elle concerne Leonardo et Kays Ruiz, après le match contre Nantes.

Vainqueur de Nantes à l’extérieur (0-3), le PSG a fait le boulot ce week-end. Mais le service communication du club a commis une jolie boulette en diffusant des images d’après-match et notamment d’une scène où Leonardo demande à Kays Ruiz, jeune pépite du club, de venir parler avec lui…

Kays Ruiz dément !

« On peut parler, là ? » lance Leonardo. Réponse de Kays Ruiz : « On a déjà parlé… » Le jeune talent poursuit son chemin et ne répond pas à l’invitation du Brésilien. Diffusées sur le web par le service communication du PSG, les images ont fait le tour du web. En mettant un gros vent à Leonardo, Kays Ruiz sème le trouble, lui qui est en fin de contrat. Le jeune parisien a notamment dû éteindre l’incendie en publiant un message et ainsi démentir tout problème avec Leonardo ou le PSG. Ambiance…