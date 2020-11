Sujet de toutes les conversations mercato du moment, Kylian Mbappé fait notamment parler de lui en Espagne. Et notamment, le prix de son transfert…

En plein Covid-19, les clubs du monde entier tentent de trouver des solutions. Et même si la crise économique touche tout le monde, certain sont déjà en train de préparer leur mercato 2021… Un été qui pourrait être celui du transfert de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat (juin 2022), le Français pourrait faire le choix de partir vers de nouveaux horizons.

Mbappé, c’est 150 M€

Interrogé dans les colonnes du quotidien espagnol AS, Esteve Calzadam, patron de l’agence Prime Sport, a fait des révélations sur le dossier Mbappé : « Le prix de Mbappé ? Si Hazard a été vendu pour 100M€ dans la dernière année de son contrat, Mbappé devrait être autour de 150M€ ». A voir si les Qataris accepteront de vendre à ce tarif ou s’ils prendront le risque de réclamer plus, sachant que leur joueur peut partir libre un an après…