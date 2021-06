Les dirigeants du PSG estiment que Mauricio Pochettino est en partie responsable du départ de Kays Ruiz.

Rien ne va déjà plus au PSG en ce qui concerne Mauricio Pochettino. Le coach aurait des envies de départ. Et ses dirigeants lui reprocheraient déjà plusieurs choses. En plus du titre perdu en Ligue 1, les dirigeants qataris lui reprochent la gestion de certains jeunes joueurs. Notamment de Kays Ruiz.

Kays Ruiz quitte le club !

Les dirigeants du PSG auraient aimé que le jeune espoir joue plus. Kays Ruiz a décidé de quitter le PSG cet été, et selon eux, Mauricio Pochettino est en partie responsable. Ils espèrent désormais que Xavi Simons, autre jeune espoir, ne décidera pas d’imiter Kays Ruiz malgré un temps de jeu également très faible.