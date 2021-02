Le PSG pourrait perdre son jeune espoir Kays Ruiz lors de la prochaine intersaison.

Grand espoir du Paris Saint-Germain, le jeune Kays Ruiz arrive en fin de contrat. Le prodige du club de la capitale négocie depuis plusieurs mois un contrat professionnel avec Leonardo mais aucun accord n’a été trouvé.

Ruiz de retour en Espagne ?

Et il semblerait que le PSG soit mal embarqué. En effet, selon France Football, le jeune joueur pourrait repartir au Barça en fin de saison. Les dirigeants catalans seraient en effet en contact avec Kays Ruiz et son entourage pour qu’il revienne en Catalogne. Et ce plan séduirait le joueur…