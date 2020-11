Pointé du doigt pour son coût exorbitant et son rendement minimaliste, Kevin Strootman en prend encore pour son grade…

25 millions d’euros pour le transfert, 500 000 euros par mois pour le salaire. Voilà le résumé de l’opération Strootman, l’un des gros fiascos de l’ère McCourt. Et malgré son désir de ne plus avoir le milieu de terrain de 30 ans dans son effectif, André Villas-Boas n’a pas le choix et compose avec…

Les anciens balancent

Dans les colonnes de son journal, L’Equipe évoque le cas Strootman et son influence, pas nécessairement positive, sur la saison marseillaise. Le quotidien a même interrogé deux anciens de l’OM, Jean-Philippe Durand et Manu Amoros. L’un comme l’autre n’ont rien perdu et mettent la semelle tour à tour : « C’est le plus lent de tous. C’est un poids plus qu’autre chose » ; « Strootman, c’est du passé ». Le voilà habillé pour l’hiver !