Bleus : Lyon n’a pas gardé Lepaul, le tri des pépites en prend un coup

Estéban Lepaul a atteint l’équipe de France après avoir été non conservé à Lyon et avoir recommencé en National 2. Son parcours dérange une habitude du football : croire que le verdict d’un centre de formation dit déjà ce que vaudra un joueur adulte. Le nouvel international ne prouve pas que tous les clubs se trompent. Il prouve qu’une porte fermée trop tôt peut cacher un futur attaquant des Bleus.

La trajectoire est documentée : après l’OL, Lepaul a joué à Épinal, à Orléans, puis de nouveau à Épinal avant de rejoindre Angers en janvier 2024. Rennes l’a recruté en août 2025. Zinédine Zidane l’a appelé chez les A en septembre 2026. Il ne s’agit donc pas d’un prodige resté au chaud dans un grand club en attendant son heure, mais d’un attaquant qui a dû produire ses preuves à plusieurs étages du football français.

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Esté' en Équipe de France 👑 pic.twitter.com/rjX8LMoKJa — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 18, 2026

Le « retard » n’existe que dans le regard des autres

Lepaul a raconté le choc du passage des entraînements avec les professionnels lyonnais aux conditions de la N2. Les interruptions liées à la neige, les terrains et la nécessité de se refaire une place n’avaient rien du décor habituel vendu autour des jeunes talents. Son histoire ne mérite pourtant pas d’être réduite à une jolie revanche : ces années ont aussi constitué du temps de jeu, des adversaires et des responsabilités.

Un centre de formation prend des décisions avec des places limitées et des joueurs encore en construction. Il peut évaluer correctement un niveau à un instant donné sans prévoir tout le développement futur. Ce qui devient contestable, c’est de transformer cette décision provisoire en étiquette définitive. Lepaul a continué à progresser après avoir quitté le parcours le plus visible. Le niveau inférieur a servi de terrain de développement, pas de simple salle d’attente.

Les Bleus récompensent aussi ceux qui ont pris le détour

Sa convocation française donne une portée particulière à cette histoire. Dans un effectif où plusieurs joueurs ont été identifiés très jeunes, Lepaul apporte la preuve d’une autre temporalité. On peut arriver plus tard au plus haut niveau sans que cela réduise la valeur de ce que l’on y fait. Rennes a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2030 avant son premier rassemblement international : sa progression ne se résume pas à un coup de projecteur de la sélection.

La conclusion n’est pas qu’il faudrait conserver tous les jeunes par peur du futur regret. Aucun club ne peut le faire. Elle est qu’il faut maintenir des voies de retour et continuer à observer ceux qui ont quitté les grandes académies. Angers puis Rennes ont reconnu ce que d’autres trajectoires auraient pu rendre invisible.

Lepaul devra encore confirmer avec les Bleus. Une série de buts ou une période plus difficile ne changera cependant pas ce qu’il a déjà démontré : le football français produit aussi ses internationaux dans ses divisions moins exposées. À force de chercher la prochaine pépite de 17 ans, il ne faudrait pas oublier ceux qui deviennent meilleurs à 23, 24 ou 26 ans.