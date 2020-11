L’OM serait toujours à vendre, mais McCourt ne va pas brader le club et demande une très grosse somme.

On devrait de nouveau parler d’une possible vente de l’OM ans les mois à venir. Il est clair que McCourt ne serait pas contre le fait de vendre le club, mais il n’est pas simple de trouver des acheteurs sérieux comme on a pu le voir au cours des derniers mois. Surtout qu’il va falloir avoir les reins solides pour s’offrir le club.

Un prix de vente élevé

Selon les bruits qui circulent en ce moment, McCourt ne serait pas contre une vente, mais il voudrait au moins 350 millions d’euros pour lâcher l’OM. Tout le monde ne peut pas mettre autant d’argent sur la table et cela devrait permettre de faire le tri parmi les personnes intéressées.