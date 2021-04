Erling Braut Haaland pourrait demander son transfert en fin de saison.

Quel avenir pour Erling Braut Haaland ? Alors que le Borussia Dortmund compte bloquer sa star cet été, l’international norvégien compterait changer d’air si son club ne joue pas la Ligue des Champions l’an prochain. Plusieurs clubs sont intéressés. Mais Haaland a déjà commencé à faire un tri.

Haaland trop gourmand ?

Et pour cause, les exigences financières du joueur sont très élevées et peu de clubs sont en mesure de le recruter. Selon la presse anglaise, seuls Manchester United, le Real et le club parisien seraient en mesure de recruter Haaland en l’état.