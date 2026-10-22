LeBron James : Les dix millions qu’il fallait refuser pour pouvoir écouter Nike

À 18 ans, LeBron James s’est vu proposer un chèque de dix millions de dollars par Reebok. L’offre comportait une condition : renoncer à rencontrer Nike et Adidas. Il a choisi de quitter la pièce sans accepter, avant même d’avoir disputé un match NBA.

La scène racontée par LeBron James en avril 2017 se déroule lors de la bataille des équipementiers pour sa signature, en 2003. Paul Fireman, le patron de Reebok, lui présente une proposition immédiatement spectaculaire. Dix millions de dollars peuvent lui être accordés sur-le-champ. En échange, les discussions avec les deux marques concurrentes doivent s’arrêter.

LeBron n’a alors aucune carrière professionnelle derrière lui. Il est un phénomène du basket lycéen, très attendu à la draft, mais son avenir en NBA reste à écrire. L’offre vise précisément ce moment : obtenir son engagement avant que les autres candidats puissent présenter complètement leur projet.

Le prix d’une négociation arrêtée

Dans son échange avec Maverick Carter, LeBron explique avoir été frappé par le montant. Il rappelle le contraste entre cette somme et les moyens très modestes de sa famille. Mais il garde aussi en tête la méthode décidée avec son entourage : entendre les trois entreprises avant de choisir.

Les dix millions ne représentent donc pas simplement une avance séduisante. Ils rémunèrent aussi une exclusivité immédiate dans la négociation. Accepter aurait supprimé la possibilité de comparer les offres, les produits et la place que chaque marque entendait lui donner.

Les récits publiés dès juin 2003 décrivaient déjà cette offensive de Reebok. Ils évoquaient également les présentations organisées par Adidas et Nike. Chez cette dernière, LeBron avait pu découvrir plusieurs chaussures préparées à sa taille, au-delà de simples dessins de futurs modèles.

Nike gagne finalement la signature

Nike date le début de son partenariat avec LeBron du 22 mai 2003. Les informations publiées à l’époque situaient son premier accord autour de 90 millions de dollars sur sept ans, avec des différences de présentation selon les primes et les garanties retenues. L’essentiel est ailleurs : la signature intervient avant son premier match NBA.

Refuser Reebok ne signifiait pas qu’il connaissait déjà tous les bénéfices de son futur choix. LeBron avait surtout conservé la possibilité d’aller au bout des discussions. Son avantage commercial venait de la concurrence entre les marques ; le chèque proposé cherchait justement à la faire disparaître.

Avant d’apposer sa signature sur un contrat, il avait ainsi pris une décision déterminante : ne pas vendre trop tôt le droit d’entendre les autres offres.