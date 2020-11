Les dirigeants du Bayern Munich sont très déçus du comportement de David Alaba.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec le Bayern Munich, David Alaba n’a pas prolongé son bail. L’international autrichien va certainement quitter le club munichois en fin de saison. Dégoûtés, ses dirigeants se sont retirés des négociations et ne veulent plus entendre parler de l’agent du joueur selon la presse allemande.

Il demande un trop gros salaire

Alaba et son entourage ont en effet demandé un très gros salaire aux dirigeants allemands. Alors que le Bayern lui proposait 11 millions d’euros par an, Alaba veut 19 millions d’euros annuels. Le défenseur veut en fait être payé au même salaire que Robert Lewandowski. Impensable pour les dirigeants allemands, notamment dans le contexte actuel. Et qui regrettent le comportement du joueur, arrivé très jeune en Bavière et auquel Munich a tout donné selon eux.