Le PSG pourrait voir partir trois de ses défenseurs l’été prochain.

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait être très animé cet été. Le club parisien va recruter plusieurs joueurs. Mais aussi en laisser partir certains. Ce sera certainement le cas de trois défenseurs qui arrivent en fin de contrat.

Des joueurs en fin de contrat

Les sorts de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa sont scellés depuis plusieurs mois, ils vont quitter le PSG, libre en fin de saison. Et Thiago Silva a de plus en plus de chance de les imiter. Leonardo ne lui a en effet toujours pas proposé de prolonger.