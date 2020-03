Les dirigeants de l’ASSE vont devoir payer à Stéphane Ruffier sa dernière année de contrat.

Alors qu’il est en conflit ouvert avec son entraîneur, Claude Puel, Stéphane Ruffier pourrait quitter l’ASSE l’été prochain. C’est en tout cas l’avis de nombreux spécialistes et observateurs. Et le souhait de ses dirigeants. Mais alors qu’il aura un an de contrat en fin de saison, Ruffier ne compte pas faire de cadeau à ses dirigeants.

Ruffier veut sa dernière année de contrat

Le portier de l’ASSE veut sa dernière année de salaire. Très clairement, les Verts devront lui verser près de 3 millions d’euros pour que Ruffier accepte de quitter le club. Et selon L’Equipe, l’ancien gardien de Monaco n’aurait pas l’intention de céder…