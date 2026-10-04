Tennis : Alcaraz refuse de toucher aux Grands Chelems

Carlos Alcaraz vient de prendre position dans le débat qui agite le tennis sur la durée des matchs. Après avoir lui-même terminé un quart de finale de l’US Open à 3h33 du matin et manqué cinq mois de compétition cette saison, l’Espagnol aurait toutes les raisons de réclamer des rencontres plus courtes. Il défend pourtant les matchs en cinq sets. Pour lui, le problème n’est pas le format des Grands Chelems mais les onze mois que les joueurs passent sur le circuit.

Carlos Alcaraz sait parfaitement ce que coûte le calendrier actuel.

L’Espagnol a déjà payé physiquement cette saison, avec une longue interruption de cinq mois. À l’US Open, il a également vécu l’une des dérives les plus visibles du tennis moderne : un quart de finale terminé à 3h33 du matin.

Pourtant, lorsqu’on lui propose de raccourcir les matchs masculins en Grand Chelem, sa réponse est claire : non.

« C’est l’histoire de notre sport »

Pour Alcaraz, les matchs au meilleur des cinq sets font partie de l’identité des quatre tournois majeurs.

Les supprimer reviendrait à modifier ce qui distingue précisément un Grand Chelem d’un tournoi classique du circuit.

L’Espagnol ne nie pas le problème physique.

Il déplace simplement le débat.

Selon lui, ce n’est pas Roland-Garros, Wimbledon, l’US Open ou l’Open d’Australie qu’il faut raccourcir. C’est la saison.

Onze mois pour les meilleurs

Le tennis possède une particularité rarement retrouvée dans les autres grands sports professionnels : la saison ne s’arrête pratiquement jamais.

Les premiers tournois commencent en janvier. Les compétitions importantes se prolongent jusqu’en novembre. Entre les deux, les joueurs voyagent constamment entre continents, surfaces et fuseaux horaires.

Les meilleurs doivent également composer avec les Grands Chelems, les Masters 1000, les compétitions par équipes et différentes obligations commerciales.

C’est cette accumulation qu’Alcaraz souhaite voir évoluer.

Son propre cas rend son discours difficile à balayer : il défend les matchs longs alors qu’il fait partie des joueurs directement touchés par leur coût physique.

Le tennis commence à bouger

La question du calendrier est devenue suffisamment importante pour que les organisateurs des Grands Chelems mettent en place un nouveau conseil consultatif de joueurs.

En parallèle, le conflit entre certaines instances et les représentants des joueurs s’est déplacé jusque devant la justice.

Tout le monde reconnaît donc désormais l’existence d’un problème. Le désaccord porte davantage sur la solution.

Alcaraz a choisi son camp.

Il ne veut pas transformer les matchs qui ont construit l’histoire des Grands Chelems. Il préfère réduire ce qui se passe autour.

Un choix qui pose finalement une question beaucoup plus importante que la durée d’un cinquième set : combien de semaines de compétition le corps des meilleurs joueurs peut-il réellement supporter chaque année ?