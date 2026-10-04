Klopp : Bischof vient de compliquer ses prochains choix

L’Allemagne a remporté jeudi sa première victoire sous Jürgen Klopp, contre la Serbie (2-0). Tom Bischof a ouvert le score avant que Florian Wirtz ne double la mise. Ce succès apporte davantage qu’un résultat rassurant au sélectionneur. Il donne à certains joueurs des arguments pour demander de la continuité.

Après un nul contre les Pays-Bas et une défaite face à la Grèce, Jürgen Klopp tenait enfin une victoire à la tête de l’Allemagne. Le succès obtenu le 1er octobre contre la Serbie lui permet de travailler avec une référence plus convaincante. Il ne règle pas toutes les questions de sélection, mais il en modifie certaines.

Tom Bischof fait partie des bénéficiaires les plus directs de cette soirée. Buteur à la 39e minute, le milieu a transformé sa présence dans le onze en contribution décisive. Pour un joueur qui cherche à s’installer, ce type de prestation vaut davantage qu’une simple promesse d’avenir.

Erfolgreicher Abend für das #DFBTeam mit zwei Frankfurter Adlerträgern im Aufgebot! 🦅



🇩🇪🇷🇸 | Atubolu und Burkardt | 2:0 | ohne Einsatz und 76. Minute eingewechselt#SGE pic.twitter.com/eEIz8BXntC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 1, 2026

Une occasion saisie oblige à revoir la hiérarchie

Bischof n’a pas gagné une place définitive sur un match. Il a cependant donné à Klopp une raison concrète de prolonger l’expérience. Lorsqu’un sélectionneur ouvre la concurrence, il doit ensuite tenir compte des réponses obtenues sur le terrain.

C’est ce qui rend les prochains choix intéressants. Reconduire le milieu permettrait de vérifier s’il peut répéter sa performance et développer ses associations. Le sortir immédiatement servirait d’autres essais, mais interromprait aussi une dynamique naissante. La victoire réduit l’urgence ; elle ne supprime pas la nécessité de trancher.

Le contexte collectif compte également. Klopp a mis en avant les progrès du contre-pressing, c’est-à-dire la réaction de son équipe après la perte du ballon. Un joueur ne sera donc pas jugé uniquement sur ses buts : sa capacité à participer à cette récupération rapide pèsera dans la durée.

Wirtz donne une direction au projet

Florian Wirtz a ajouté le deuxième but à la 61e minute et porté le brassard en seconde période. Ces responsabilités donnent une indication sur la place qu’il peut prendre dans la construction allemande. Elles ne résument pas à elles seules une hiérarchie définitive, mais elles dépassent le simple statut de créateur offensif.

Autour de lui, Klopp doit trouver les joueurs capables de donner de la continuité aux actions et de sécuriser les pertes de balle. La réussite de Bischof mérite d’être appréciée dans cet ensemble. Le sélectionneur cherche une équipe qui fonctionne, pas seulement une addition de bonnes prestations individuelles.

Le prochain test portera donc sur la répétition. Si les mêmes joueurs confirment les mêmes connexions, l’argument du changement permanent deviendra moins fort. Bischof a obtenu ce qu’un candidat à une place pouvait espérer : faire de son maintien dans le onze une véritable question.