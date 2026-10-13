F1 : Verstappen rafle tout à Singapour… mais Antonelli peut lui voler l’histoire dès Austin

Max Verstappen a signé le week-end parfait à Singapour : sprint, pole et victoire, la première de sa carrière à Marina Bay. Pourtant, le pilote qui peut entrer dans l’histoire dans quinze jours s’appelle Kimi Antonelli, 20 ans, désormais en position de devenir le plus jeune champion du monde de Formule 1.

Pour son 250e Grand Prix, Verstappen a contrôlé les 62 tours depuis la pole. Charles Leclerc a tenté de l’attaquer au premier virage, sans succès, puis a terminé à 7,335 secondes. Antonelli a complété le podium, devant Lando Norris, Oscar Piastri et Lewis Hamilton. La 73e victoire du Néerlandais referme enfin la dernière grande case vide de son palmarès sur le calendrier actuel, à l’exception du nouveau Madring apparu cette saison.

Le week-end de Verstappen, le championnat d’Antonelli

Red Bull n’a rien laissé : Verstappen avait déjà gagné le sprint sous la pluie et décroché les deux poles du week-end. Même un problème de radio, obligeant l’équipe à communiquer avec le panneau des stands, n’a pas perturbé sa course. Après plusieurs saisons de frustration dans les rues de Singapour, sa dixième tentative a été la bonne.

Mais le classement raconte une ironie cruelle. Verstappen domine les courses d’octobre alors qu’Antonelli domine la saison. Grâce à sa troisième place, l’Italien compte 340 points, soit 102 de plus que son équipier George Russell. Hamilton suit à 229, Verstappen à 221. Cinq pilotes restent mathématiquement en course, mais le leader peut déjà fermer le championnat au Grand Prix des États-Unis, programmé du 23 au 25 octobre.

Pour être titré à Austin, Antonelli devra quitter le Texas avec au moins 125 points d’avance. Le scénario le plus clair passe par une victoire de l’Italien, une neuvième place — ou pire — de Russell et une cinquième place — ou pire — de Hamilton. D’autres combinaisons existent selon les résultats des poursuivants, mais la réalité est simple : le premier match point est là.

« Vraiment ? » : le favori découvre lui-même son match point

Informé après le podium qu’il pouvait être sacré dès la prochaine course, Antonelli a réagi avec surprise. Le jeune pilote a ensuite refusé de changer son discours : il veut continuer à viser la victoire et reconnaît ne pas avoir réalisé son meilleur week-end à Singapour. Cette lucidité est peut-être son arme la plus inquiétante. Même lorsqu’il juge sa conduite imparfaite, il termine troisième d’une course gagnée par un Verstappen intouchable.

Un titre à Austin ferait d’Antonelli le plus jeune champion de l’histoire, à 20 ans, et le premier Italien couronné depuis Alberto Ascari en 1953. Il le gagnerait alors même que Verstappen vient de rappeler, avec une brutalité sportive totale, qu’il demeure peut-être le pilote le plus redoutable du plateau.

Singapour appartenait à Max. La saison, elle, est à deux semaines de changer de propriétaire. Verstappen a enfin conquis Marina Bay ; Antonelli peut maintenant conquérir l’histoire avant que le Néerlandais n’ait le temps de transformer son retour en véritable poursuite.