Toulouse gagne 45-34 avec le bonus… puis Brennan parle d’une « claque » : le score qui ne trompe personne

Le Stade Toulousain a repris la tête du Top 14 en battant Bayonne avec le bonus offensif. Pourtant, Joshua Brennan n’a rien célébré : onze essais, 79 points et une défense rouge et noire qu’il a jugée indigne de la Coupe d’Europe.

Le tableau d’affichage d’Ernest-Wallon avait tout d’une fête : 45-34, un bonus, deux essais d’Antoine Dupont, deux autres de Julien Marchand et le fauteuil de leader récupéré au terme de la sixième journée. Mais le match a longtemps raconté une histoire beaucoup moins confortable. Bayonne a fait reculer Toulouse dans les collisions, a trouvé des brèches trop facilement et est resté dangereux pendant plus d’une heure.

Portés par ses mauls, Toulouse est venu à bout de Bayonne, en clôture de la 6e journée de Top 14. Le bonus offensif et l'écart au score ne disent pas toute l'incertitude qui a pesé plus d'une heure durant sur cette rencontre de haut vol



Le film du match > https://t.co/7tpIDpuoGG pic.twitter.com/hESB1ckNmD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 11, 2026

« Un match à oublier en défense »

Après la rencontre, Joshua Brennan n’a pas utilisé la victoire comme paravent. Le deuxième ligne international a parlé d’un « match à oublier en défense ». Il a reconnu un manque d’énergie global et des duels perdus individuellement, en attaque comme sans le ballon. Son constat le plus dur tient en quelques mots : Toulouse a eu de la chance de s’en sortir avec le bonus.

La formule de « claque » paraît paradoxale lorsque son équipe vient d’inscrire 45 points. Elle est pourtant cohérente. Bayonne a marqué 34 points à Ernest-Wallon et exposé des failles que le score final masque. Sireli Maqala a martyrisé la ligne défensive avant de sortir sur protocole commotion, Joris Segonds a parfaitement distribué le jeu basque et Toulouse a dû s’appuyer sur ses ballons portés pour reprendre le contrôle.

La puissance de Marchand dans les mauls et le talent de Dupont ont fini par faire la différence. Ils n’annulent pas les avertissements. Ils les rendent presque plus visibles : Toulouse a gagné grâce à ses joueurs d’exception alors que son organisation collective souffrait.

La Coupe d’Europe arrive au pire moment pour tricher avec la vérité

Brennan a immédiatement placé son analyse dans la perspective du prochain rendez-vous européen. Le niveau d’exigence va monter, et les cadeaux défensifs seront punis plus froidement. En Top 14, Toulouse peut concéder cinq essais et repartir avec cinq points. Sur la scène continentale, ce scénario peut produire une élimination ou une lourde défaite.

Le discours du vestiaire dit aussi beaucoup de la culture toulousaine. Certaines équipes auraient insisté sur le spectacle, la première place et le caractère montré en seconde période. Brennan a choisi de nommer la faille. Ce n’est pas du catastrophisme : c’est une manière de refuser que le bonus serve d’anesthésiant.

Bayonne peut regretter de repartir sans point après avoir autant bousculé le champion. Toulouse, lui, possède le luxe de corriger ses erreurs après une victoire. Mais personne dans le vestiaire ne pourra dire qu’il n’a pas été prévenu. À Ernest-Wallon, le public a vu onze essais ; Brennan, lui, a vu une défense qui peut coûter beaucoup plus cher dès la semaine prochaine.