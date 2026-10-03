F1 : Mercedes arrive avec une nouveauté, Verstappen lui vole déjà la première image à Sepang

La Formule 1 a retrouvé Sepang vendredi 2 octobre et Max Verstappen n’a pas attendu les qualifications pour marquer le terrain. Le pilote Red Bull a dominé la première séance d’essais en 1 min 37 s 520, devant George Russell et Isack Hadjar. Mercedes a pourtant apporté une évolution sur sa monoplace. Le premier verdict ne condamne personne, mais il rappelle à l’équipe en tête du championnat que le retour en Malaisie peut déjouer les scénarios écrits à l’avance.

Russell a terminé à 0,383 seconde de Verstappen ; Hadjar, sur l’autre Red Bull, à 0,783 seconde. Charles Leclerc a signé le quatrième temps, Kimi Antonelli le cinquième et Lewis Hamilton le sixième. Pierre Gasly s’est placé septième. Le nom officiel du week-end, Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, est inhabituel, mais la piste est bien celle de Sepang, absente du calendrier de la F1 depuis 2017. La séance s’est déroulée sous une chaleur humide et avec de nombreux pilotes découvrant le circuit en monoplace de Grand Prix.

FP1 CLASSIFICATION



The full rundown from first practice in Sepang 👇#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/qnuar47SOS — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

Mercedes a du nouveau, Red Bull a le chrono

L’écurie allemande utilise une évolution ce week-end et arbore une livrée spéciale liée à son partenaire Petronas. Ces deux annonces attirent naturellement l’attention. Sur la piste, Verstappen a d’abord pris la tête, perdu provisoirement sa place au gré des programmes de pneus, puis repris le meilleur temps. Russell est resté son plus proche poursuivant ; Antonelli, leader du championnat, a connu un passage au large et a fini cinquième.

Les écarts de la première séance ne racontent pas la hiérarchie définitive. Les équipes ont utilisé des pneumatiques différents à des moments différents et ne communiquent pas leurs charges de carburant. McLaren, notamment, a testé deux configurations d’aileron arrière entre Oscar Piastri et Lando Norris, classés onzième et douzième. Ce vendredi matin fournit des indices, pas une grille de départ. Déclarer l’évolution Mercedes ratée serait aussi hâtif qu’annoncer Red Bull vainqueur dimanche.

Hadjar ajoute une gêne au duel attendu

La troisième place d’Isack Hadjar donne un relief particulier au classement. Il ne s’agit plus seulement d’opposer Verstappen aux Mercedes : les deux Red Bull figurent dans les trois premiers chronos. Si cette tendance résiste aux séances suivantes, Mercedes devra surveiller plusieurs voitures, tandis que Ferrari et McLaren tenteront de progresser sur un tracé où la gestion des pneus et des températures sera décisive.

Le meilleur temps de Verstappen a une valeur symbolique : il était aussi le dernier vainqueur à Sepang lors de la précédente visite de la F1 en 2017. L’histoire ne fait pas gagner un Grand Prix, mais elle soigne l’entrée en scène. La suite des essais dira si Mercedes a simplement caché son jeu, si sa nouveauté apporte un gain mesurable et si Hadjar peut rester dans le coup. Pour l’instant, le premier message du week-end porte la signature de Verstappen.