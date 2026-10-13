OM : Genesio protège Paixão, mais la confiance devra produire des résultats

Igor Paixão a refusé de serrer la main de Bruno Genesio lors de son remplacement à Troyes. L’entraîneur marseillais a immédiatement choisi de le défendre. Après la victoire de l’OM, le vrai dossier reste pourtant ouvert : comment relancer un attaquant que le club a tenu à conserver ?

La victoire n’a pas suffi à détendre tout le monde. Dimanche, alors que l’OM s’imposait à Troyes (2-0), Igor Paixão a quitté la pelouse à la 87e minute sans répondre à la main tendue de Bruno Genesio. Une scène visible, suffisamment nette pour alimenter les commentaires, mais qui ne permet pas de conclure à une rupture entre les deux hommes. La réponse de l’entraîneur dit même le contraire.

Après la rencontre, Genesio a assuré que son joueur conservait son soutien et celui du groupe. Il a également rappelé les efforts accomplis pour le garder à Marseille. Cette protection publique engage désormais le technicien sur un terrain précis : remettre son ailier en situation de faire la différence.

Paixao pas très content de sortir à la 87e, ne veut pas taper dans la main de Genesio #estacOM pic.twitter.com/QyytJcvFme — JS Grond-Tran (@JS_Grond) October 11, 2026

Genesio refuse de transformer un geste en sanction publique

L’entraîneur a évoqué la frustration de Paixão, sans prétendre en connaître exactement l’origine. Déception liée à sa prestation, à son remplacement ou aux deux : il a laissé ces possibilités ouvertes. Surtout, il a reconnu que l’OM n’avait pas suffisamment créé de décalages pour faciliter le travail de ses attaquants.

Cette précision compte. Réduire la soirée du Brésilien à son comportement ferait disparaître une difficulté collective que Genesio a lui-même identifiée. Un ailier peut provoquer davantage, prendre de meilleures décisions ou réussir ses duels ; il reste aussi dépendant des ballons reçus et des mouvements autour de lui.

Le soutien du coach ne constitue donc pas une promesse de titularisation permanente. Il indique plutôt que la réponse choisie, pour l’instant, passe par le travail et l’accompagnement. Rien dans ses déclarations ne permet d’annoncer une mise à l’écart.

Un joueur conservé doit maintenant redevenir décisif

Le contexte est particulier puisque l’avenir de Paixão avait déjà tendu les discussions estivales. En septembre, Stéphane Richard avait reconnu des échanges difficiles autour d’une éventuelle vente, tout en démentant une menace de démission de Genesio. Le club avait finalement conservé son attaquant.

Ce choix donne une importance supplémentaire à sa relance. Marseille attend une contribution sportive, et Genesio a besoin de solutions offensives fiables pour prolonger le succès obtenu dans l’Aube. Les buts d’Amine Harit et d’Himad Abdelli ont arrêté la série de défaites ; ils ne règlent pas automatiquement le fonctionnement de l’attaque.

La prochaine réponse attendue de Paixão se situe donc sur le terrain. Son entraîneur lui a laissé cette possibilité en désamorçant publiquement l’incident. À lui, désormais, de transformer cette confiance en occasions et en buts.