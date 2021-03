Après que Frank McCourt ait réaffirmé son désir de garder l’OM sur plusieurs générations, Thibaud Vézirian persiste et signe sur la prochaine vente du club.

Un jeu de poker menteur s’est installé autour de l’OM. D’un côté, il y a le journaliste Thibaud Vézirian qui affirme à qui veut l’entendre que le club a été vendu à un fond d’investissement saoudien. Et que l’officialisation va arriver très prochainement. De l’autre, Frank McCourt, propriétaire du club, qui dément fermement cette rumeur. En précisant même que l’OM sera dans sa famille sur plusieurs générations.

McCourt, le menteur ?

Ce que Frank McCourt a déclaré à propos de l’OM, sur son envie de voir ses fils prendre la relève, il l’a déjà dit quand il était propriétaire des Dodgers. Et il a vendu la franchise quelques mois après… Quant au ménage réalisé ces derniers mois, il est beaucoup trop intense pour ne pas être suspect. Comme si le club se préparait à être vendu : « Le discours de McCourt me dérange beaucoup, a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, Adil Rami, sur RMC. J’ai l’impression que l’on est en train de se débarrasser des meubles avant de déménager et j’ai encore envie de croire que le club va être vendu ». Du côté des supporters, ils sont nombreux à se ranger derrière Thibaud Vézirian et à croire à la prochaine vente du club. Sûrement guidés par l’envie de tourner la page d’un projet qui végète…