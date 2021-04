Quelques semaines après les rumeurs de vente du club, les supporters de l’OM ne voient rien venir. Et s’ils s’étaient fait piéger ?

Lassé par le manque de résultat de Frank McCourt, et la gestion très hasardeuse de Jacques-Henri Eyraud, une grande partie des supporters de l’OM souhaite la vente du club. Et depuis plusieurs mois, deux journalistes indiquent que le club est vendu. Thibaut Vezirian (L’Equipe TV) et Matthias Manteghetti (Canal+) ont tour à tour affirmé que c’était fait.

McCourt a toujours démenti

Récemment encore, Thibaut Vezirian a de nouveau affirmé que « d’ici quelques mois », l’OM changerait de propriétaire. Mais pour autant, rien ne se passe. Le fond saoudien promis ne vient pas et Frank McCourt a démenti l’ensemble des rumeurs au sujet d’une vente. Les supporters marseillais semblent s’être fait piéger…