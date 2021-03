Sans faire offense aux qualités des milieux de terrains du PSG, aucun n’est à la hauteur des prestations proposées par Marco Verratti. Le mercato d’été pourrait remédier à cela.

Marco Verratti fait clairement la différence au PSG. Quand il n’est pas là, le jeu n’est pas le même. L’Italien récupère, organise et impose sa patte comme aucun autre joueur du milieu de terrain parisien. Autour de lui, les prestations de Paredes, Gueye, Danilo ou encore Rafinha paraissent bien fades. Et Paris veut changer cela.

Un crack à côté de Verratti

Leonardo et Pochettino ont tous les deux la volonté de recruter un gros poisson au milieu du terrain. Si pour le Brésilien, le profil de Sergej Milinkovic-Savic plaît toujours, l’entraîneur argentin rêve de son côté de Dele Alli. Des profils à gros volume de jeu qui pourraient parfaitement s’associer à un Verratti. Un « vrai joueur » de ballon pour donner encore plus de magie à Paris et mieux servir les fantastiques de l’attaque.