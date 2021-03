Depuis de nombreuses semaines, la rumeur d’une vente du club entoure la cité phocéenne. Frank McCourt vient de mettre un terme à tout ça.

Sa venue à Marseille était plus qu’attendue. Frank McCourt n’y avait pas mis les pieds depuis un long moment. Et s’il a fait le déplacement, l’homme d’affaire américain n’a pas lésiné sur la communication pour envoyer des messages forts. Et notamment un : le club n’est pas à vendre.

L’Arabie Saoudite s’envole

Suite aux révélations de Thibault Vezirian, tous les fans attendent impatiemment l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Mais Frank McCourt a affirmé à tous les médias qui l’ont interrogé ces dernières heures (La Provence et RMC), qu’il ne souhaitait pas vendre. « Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel ». Suffisant pour climatiser toutes les rumeurs du début d’année.