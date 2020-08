Le Stade Rennais ne peut pas se permettre de totalement fermer la porte pour Camavinga.

Courtisé par plusieurs clubs cet été, Eduardo Camavinga restera au Stade Rennais, malgré les rumeurs, selon son président Pierre Holveck. « Si on n’est pas en Ligue des Champions, ça ne fera pas partir des joueurs. Je le répète depuis que je suis au club, on veut faire une grande saison et pour cela on veut garder nos meilleurs joueurs. Eduardo en fait partie. » Des déclarations qui n’auraient pas vraiment refroidi les prétendants du jeune espoir rennais.

Une grosse somme attendue ?

Il faut dire que selon plusieurs observateurs, le président du Stade Rennais, plus que de fermé à la porte de façon définitive, cherche surtout à faire monter les enchères. Conscient que son club ne pourra pas refuser certaines offres, le boss du Stade Rennais veut récupérer la plus grosse somme possible si Camavinga quitte le club cet été. Avec ses déclarations, Holveck a envoyé un message clair : Il faudra proposer une grosse somme à Rennes pour recruter Camavinga cet été. Les prétendants du joueur sont prévenus.