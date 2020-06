Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a récemment assuré que Camavinga ne bougerait pas cet été.

Alors que le Real Madrid souhaite recruter Eduardo Camavinga cet été, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a récemment fermé la porte à un transfert du joueur : « On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. On a fixé qu’Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison. C’est un garçon réfléchi. »

Porte fermée pour Camavinga ?

Mais certains observateurs se demandent si cette sortie médiatique n’avait pas pour but de faire monter les enchères. De nombreux clubs sont intéressés par Camavinga et Rennes sait qu’il aura du mal à retenir son joueur cet été. Toutefois, le club breton a plusieurs semaines devant lui pour faire récupérer la plus grosse somme d’argent possible.