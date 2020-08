La star de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic se verrait bien rejoindre le PSG cet été.

Alors que le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau milieu de terrain cet été, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo. Le Serbe de la Lazio intéresse énormément le directeur sportif du club de la capitale qui le suit depuis plusieurs années.

SMS intéressé !

Et bonne nouvelle pour Leonardo et le PSG, Sergej Milinkovic-Savic est très intéressé à l’idée de changer d’air cet été. Joueur de la Lazio depuis 2015, SMS souhaite en effet rejoindre un club plus huppé. Et le PSG l’intéresse énormément selon la presse spécialisée. Aussi bien financièrement que sportivement, Paris a tout pour plaire au joueur de la Lazio.