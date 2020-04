Le Stade Rennais souhaite conserver son prodige Eduardo Camavinga la saison prochaine.

Alors qu’il a explosé cette saison du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga va être très demandé l’été prochain lors du mercato. Zinedine Zidane, voudrait notamment le recruter et pourrait offrir 40 millions d’euros au club breton pour recruter sa jeune pépite.

Camavinga un an de plus ?

Rennes n’est pas opposé à l’idée de boucler l’opération Camavinga cette année. Mais le Stade Rennais souhaite le conserver un an de plus sous la forme d’un prêt. Pour le club, mais aussi pour le joueur, ce serait la meilleure option possible selon les décideurs bretons. C’est le plan du club pour cet été.