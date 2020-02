Eduardo Camavinga, le prodige du Stade Rennais est déjà très demandé pour l’été prochain.

Révélation de cette saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga va être très demandé l’été prochain lors du mercato. Le Stade Rennais le sait, il aura du mal à retenir son prodige de 17 ans qui est déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens.

Camavinga recruté par un cador ?

Pour Eduardo Camavinga, Rennes a déjà approché par des cadors. Selon la presse spécialise, en plus du club de la capitale, le Bayern Munich, le Barça, Manchester City et le Real sont sur le coup. Idéalement, Rennes aimerait conserver son joueur un an de plus dans le cadre d’un prêt.