Le PSG va devoir attendre plus longtemps que prévu pour recruter Gianluigi Donnarumma.

Le Paris Saint-Germain a recruté Keylor Navas l’été dernier. L’ancien gardien du Real est venu renforcer les rangs parisiens qui étaient à la recherche d’un titulaire indiscutable au poste de gardien depuis plusieurs années. Alors qu’il est performant et donne satisfaction, Leonardo pourrait donc repousser le recrutement de Gianluigi Donnarumma.

Pas de Donnarumma !

Le portier italien du Milan AC est courtisé par Leonardo avec insistance. Mais son recrutement l’été prochain n’aurait aucun sens alors que Navas a signé au club l’été dernier. Le gardien du Costa Rica a signé à Paris pour y jouer un rôle majeur et pendant plusieurs années. A 33 ans, il ne trouvera certainement pas de porte de sortie susceptible de l’intéresser l’été prochain, même si le PSG tente de le faire partir. Leonardo devra attendre au moins un an de plus avant de faire venir Donnarumma au PSG.