Le Stade Rennais pourrait réussir à conserver Eduardo Camavinga une saison de plus.

Eduardo Camavinga va être très demandé cet été lors du mercato. Le milieu de terrain du Stade Rennais est l’un des plus grands espoirs du monde à son poste. Zinedine Zidane en ferait sa priorité du côté de Madrid. Rennes pourrait avoir du mal à retenir son prodige. Mais le club breton a une carte à jouer pour le conserver un an de plus.

Rennes en Ligue des Champions

Rennes peut en effet proposer au club qui recrutera Camavinga cet été, de le conserver une saison sous forme de prêt. Cette pratique est courante avec les jeunes joueurs qui sont très tôt achetés par des jeunes joueurs. Et les Bretons qui vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ont des arguments pour convaincre Camavinga et ses prétendants.