Le Stade Rennais n’a certainement aucune chance de conserver son joueur l’été prochain.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga n’en finit plus d’impressionner. Le milieu de terrain du Stade Rennais est la révélation de cette première partie de saison. Les plus grands clubs d’Europe le courtisent et Rennes aura du mal à le retenir en fin de saison alors que le Real, le Barça, City ou encore le club de la capitale veulent le recruter l’été prochain.

Camavinga trop courtisé

A Rennes, le président Olivier Létang semble d’ailleurs résigné. Le boss du club breton a récemment évoqué l’avenir de son joueur en se projetant sur la seconde partie de saison. Pas plus : « J’ai déjà dit que je souhaiterais le garder 10 ans. Je l’ai même dit à Eduardo. Mais il y a une réalité dans notre activité aujourd’hui. Après, on n’y pense pas. Sincèrement, l’objectif aujourd’hui c’est de continuer à l’accompagner et qu’il fasse une très belle seconde partie de saison avec nous. » Rennes peut espérer la jackpot pour son prodige.