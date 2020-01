Edinson Cavani va poursuivre sa carrière en Espagne l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani va certainement quitter le club de la capitale en fin de saison. Le buteur uruguayen aurait trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid selon plusieurs médias. Mais si certains ont évoqué un départ dès janvier, cela est impossible.

Cavani vers Madrid

Cela n’aurait pas d’intérêt pour l’Atlético de Madrid. Le club espagnol a juste à patienter quelques mois pour pouvoir recruter Cavani gratuitement. Payer une indemnité de transfert cet hiver n’aurait pas d’intérêt. En ce qui concerne Cavani, le fait de signer libre l’été prochain lui garantira certainement une belle prime à la signature et malgré son envie de jouer plus régulièrement, l’Uruguayen saura certainement se montrer patient. Et comme Paris n’a pas forcément envie de laisser filer son joueur cet hiver…